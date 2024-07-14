Jose Mourinho'dan kaptanlarla toplantı

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, takım kaptanlarıyla özel bir görüşme yaptı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho'dan kaptanlarla toplantı
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14 Temmuz 2024 13:16
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Avusturya kampında takım kaptanlarıyla özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

İSTEKLERİNİ ANLATTI

Dusan Tadic'in de kampa gelmesinin ardından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş'ı bir odaya çeken Jose'nin isteklerini anlattığı ve bu konuda yardımcı olunmasını istediği öğrenildi.  

 
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