Jose Mourinho'dan kaptanlarla toplantı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Avusturya kampında takım kaptanlarıyla özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
İSTEKLERİNİ ANLATTI
Dusan Tadic'in de kampa gelmesinin ardından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş'ı bir odaya çeken Jose'nin isteklerini anlattığı ve bu konuda yardımcı olunmasını istediği öğrenildi.
İSTEKLERİNİ ANLATTI
Dusan Tadic'in de kampa gelmesinin ardından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş'ı bir odaya çeken Jose'nin isteklerini anlattığı ve bu konuda yardımcı olunmasını istediği öğrenildi.