Jose Mourinho'dan Juventus tepkisi!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Juventus'un silinen 15 puanlık cezası için, "Juventus, puanlarını 3 ay önce geri aldı." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jose Mourinho'dan Juventus tepkisi!
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21 Nisan 2023 17:08
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Juventus'un silinen 15 puanlık cezasını değerlendirdi.

Kısa bir açıklama yapan Portekizli teknik adam, "Juventus, puanlarını 3 ay önce geri aldı. İtalya'da 4 yıl geçirdim, 4 gün değil." dedi.

Juventus, 15 puanını geri almasının ardından 59 puana ulaştı ve 56 puanlı Jose Mourinho'nun Roma'sını geçerek ligde 3. sıraya yükseldi.

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