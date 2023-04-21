Jose Mourinho'dan Juventus tepkisi!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Juventus'un silinen 15 puanlık cezasını değerlendirdi.
Kısa bir açıklama yapan Portekizli teknik adam, "Juventus, puanlarını 3 ay önce geri aldı. İtalya'da 4 yıl geçirdim, 4 gün değil." dedi.
Juventus, 15 puanını geri almasının ardından 59 puana ulaştı ve 56 puanlı Jose Mourinho'nun Roma'sını geçerek ligde 3. sıraya yükseldi.
Kısa bir açıklama yapan Portekizli teknik adam, "Juventus, puanlarını 3 ay önce geri aldı. İtalya'da 4 yıl geçirdim, 4 gün değil." dedi.
Juventus, 15 puanını geri almasının ardından 59 puana ulaştı ve 56 puanlı Jose Mourinho'nun Roma'sını geçerek ligde 3. sıraya yükseldi.
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