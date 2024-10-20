Jose Mourinho'dan ilk 11'de sürpriz kararlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Yılport Samsunspor'a karşı ilk 11'inde değişiklik yaptı.
Osayi-Samuel'i yabancı sınırından ötürü kadroya alamayan Mourinho, sağ bekte Mert Müldür'e görev verdi. Sakatlıktan dönen Çağlar'ı ilk 11'de düşünmeyen Portekizli teknik adam, stoperde Becao ve Djiku'ya yer verdi.
İsmail Yüksek'in riske edilmediği maçta orta sahada Amrabat ve Fred'e yer veren Mourinho, hücum hattını ise değiştirdi. Antalyaspor maçında asist yapan Filip Kostic, Maximin yerine ilk 11'e dahil oldu.
Milli maçlarda iki gol atan ve performansıyla takdir toplayan İrfan Can Kahveci ise yedekler arasında yer aldı. Forvette ise rekor transfer Youssef En-Nesyri yerine bir kez daha Edin Dzeko tercih edildi.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi kadro tercihi konusunda gelen soruya cevap verdi.
Deneyimli teknik adam, "Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?" sorusunun ardından, "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak ettiler. Medyayı biliyorum. Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık." yanıtını verdi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko
Yedekleri: Ertuğrul, Çağlar, Samet, Levent, Mert Hakan, Oğuz, İrfan Can Kahveci, Maximin, Cenk, En Nesyri
Osayi-Samuel'i yabancı sınırından ötürü kadroya alamayan Mourinho, sağ bekte Mert Müldür'e görev verdi. Sakatlıktan dönen Çağlar'ı ilk 11'de düşünmeyen Portekizli teknik adam, stoperde Becao ve Djiku'ya yer verdi.
İsmail Yüksek'in riske edilmediği maçta orta sahada Amrabat ve Fred'e yer veren Mourinho, hücum hattını ise değiştirdi. Antalyaspor maçında asist yapan Filip Kostic, Maximin yerine ilk 11'e dahil oldu.
Milli maçlarda iki gol atan ve performansıyla takdir toplayan İrfan Can Kahveci ise yedekler arasında yer aldı. Forvette ise rekor transfer Youssef En-Nesyri yerine bir kez daha Edin Dzeko tercih edildi.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi kadro tercihi konusunda gelen soruya cevap verdi.
Deneyimli teknik adam, "Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?" sorusunun ardından, "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak ettiler. Medyayı biliyorum. Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık." yanıtını verdi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko
Yedekleri: Ertuğrul, Çağlar, Samet, Levent, Mert Hakan, Oğuz, İrfan Can Kahveci, Maximin, Cenk, En Nesyri