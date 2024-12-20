Jose Mourinho'dan galibiyet mesajı

Başakşehir galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başaran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda herkes bu maçı da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
KADRODA DEĞİŞİM
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao gibi isimlerin yokluğunda kadroda zorunlu olarak rotasyona gidecek. Kaleye İrfan Can Eğribayat geçecek. Sakatlığını yüzde yüz olarak atlatamayan tecrübeli eldivenin iğneyle de olsa oynamak istediği ve büyük fedakarlık yapacağı öğrenildi. Becao'nun yokluğunu ise Çağlar Söyüncü kapatacak. Milli stoperin partneri cezası sona eren Alexander Djiku olacak.
Mourinho'nun verdiği şansı iyi değerlendiren ve son maçlarda sol kanatta görev yapan Oğuz Aydın'ın yerine de ligin ilk haftalarında olduğu gibi Maximin geçecek.
"KAZANARAK DEVAM ETMELİYİZ"
Öte yandan Mourinho'nun öğrencileriyle yaptığı son toplantıda da 'galibiyet' vurgusu yaptığı öğrenildi.
Eyüpspor'un sahasında oynadığı 7 maçın 5'ini kazandığını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, "Eyüpspor Süper Lig'e bu sezon yükseldi, fakat ortaya koyduğu performansla kolay bir rakip olmadığını fazlasıyla gösterdi. Oyun olarak eksiklerimiz var. Fakat bu eksiklere rağmen kazanarak devam etmemiz çok önemli" dediği öğrenildi.
KADRODA DEĞİŞİM
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao gibi isimlerin yokluğunda kadroda zorunlu olarak rotasyona gidecek. Kaleye İrfan Can Eğribayat geçecek. Sakatlığını yüzde yüz olarak atlatamayan tecrübeli eldivenin iğneyle de olsa oynamak istediği ve büyük fedakarlık yapacağı öğrenildi. Becao'nun yokluğunu ise Çağlar Söyüncü kapatacak. Milli stoperin partneri cezası sona eren Alexander Djiku olacak.
Mourinho'nun verdiği şansı iyi değerlendiren ve son maçlarda sol kanatta görev yapan Oğuz Aydın'ın yerine de ligin ilk haftalarında olduğu gibi Maximin geçecek.
"KAZANARAK DEVAM ETMELİYİZ"
Öte yandan Mourinho'nun öğrencileriyle yaptığı son toplantıda da 'galibiyet' vurgusu yaptığı öğrenildi.
Eyüpspor'un sahasında oynadığı 7 maçın 5'ini kazandığını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, "Eyüpspor Süper Lig'e bu sezon yükseldi, fakat ortaya koyduğu performansla kolay bir rakip olmadığını fazlasıyla gösterdi. Oyun olarak eksiklerimiz var. Fakat bu eksiklere rağmen kazanarak devam etmemiz çok önemli" dediği öğrenildi.