Jose Mourinho'dan flaş paylaşım!

Roma'nın Napoli ile oynadığı lig maçında kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Jose Mourinho, kenardaki anlarının görüntüleri paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jose Mourinho'dan flaş paylaşım!
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26 Ekim 2021 16:17
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Napoli'nin karşı karşıya geldiği lig müsabakasında kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha kenarındaki anlarının görüntülerini paylaştı.

Instagram hesabından, kırmızı kart gördükten sonra kenarda takımına taktik vermeye çalıştığı anların videosunu paylaşan Portekizli menajer, "Mükemmel bir maç vardır ama biletiniz yoktur" şeklinde ifadeler yazdı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Roma ile Napoli'yi karşı karşıya getiren mücadelede Mourinho, 82. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

İşte Jose Mourinho'nun o paylaşımı:

 
 
 
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Jose Mourinho (@josemourinho)'in paylaştığı bir gönderi


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