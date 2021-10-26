Jose Mourinho'dan flaş paylaşım!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Napoli'nin karşı karşıya geldiği lig müsabakasında kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha kenarındaki anlarının görüntülerini paylaştı.
Instagram hesabından, kırmızı kart gördükten sonra kenarda takımına taktik vermeye çalıştığı anların videosunu paylaşan Portekizli menajer, "Mükemmel bir maç vardır ama biletiniz yoktur" şeklinde ifadeler yazdı.
GOL SESİ ÇIKMADI
Roma ile Napoli'yi karşı karşıya getiren mücadelede Mourinho, 82. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.
İşte Jose Mourinho'nun o paylaşımı:
Instagram hesabından, kırmızı kart gördükten sonra kenarda takımına taktik vermeye çalıştığı anların videosunu paylaşan Portekizli menajer, "Mükemmel bir maç vardır ama biletiniz yoktur" şeklinde ifadeler yazdı.
GOL SESİ ÇIKMADI
Roma ile Napoli'yi karşı karşıya getiren mücadelede Mourinho, 82. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.
İşte Jose Mourinho'nun o paylaşımı:
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