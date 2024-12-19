Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçına farklı ilk 11!

Sakatlıkların yanı sıra Jose Mourinho'nun taktiksel değişiklikleriyle birlikte Fenerbahçe, Eyüpspor maçına farklı 11 ile çıkacak. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçına farklı ilk 11!
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19 Aralık 2024 08:41
Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı, ancak üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Dizindeki bağlar kopan Rodrigo Becao sezonu kapattı. Adalelerinde yırtık tespit edilen Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu üçlünün yanı sıra Jose Mourinho'nun taktiksel değişiklikleriyle birlikte Fenerbahçe farklı 11 ile sahaya çıkacak.

EN BÜYÜK SORU İŞARETİ KALEDE

En büyük soru işareti kalede yaşanıyor. Ertuğrul Çetin şu anda formaya yakın olan isim. Ancak son karar, kasık sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın durumuna göre verilecek. Eğer sağlık ekibi, iğneyle sahaya çıkmasında sakınca görmezse, eldivenleri Eğribayat giyecek.

BEKLER DEĞİŞMİYOR

Savunmanın merkezinde Çağlar Söyüncü'nün partneri, Başakşehir karşısında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan Alexander Djiku olacak. Beklerde ise Osayi-Samuel ve Filip Kostic'te değişim yaşanması beklenmiyor.

ORTA SAHAYI BOZMAYACAK

Mourinho'nun orta sahanın merkezinde Sofyan Amrabat-Fred ikilisini bozmayacağı kaydedildi. Ancak hücum hattında büyük bir değişim muhtemel.

TADIC VE MAXIMIN 11'E DÖNÜYOR

Başakşehir karşısında sağda İrfan Can Kahveci, solda Oğuz Aydın ve forvet arkasında Sebastian Szymanski görev yapmıştı. Eyüpspor mücadelesinde Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in ilk 11'e dönmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Mourinho, Szymanski ile İrfan arasında bir tercih yapacak.

FORVET SEÇİMİ ZOR

Portekizli'yi zorlayacak bir diğer karar ise forvet seçimi olacak. Başakşehir maçında iyi oynayıp harika bir gol atan Edin Dzeko ile sonradan oyuna girip iki kez fileleri sarsarak galibiyeti getiren Youssef En-Nesyri'den biri yedek soyunacak.  

 
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