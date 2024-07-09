Jose Mourinho'dan 4-1-4-1 denemesi!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den önceki takımları Tottenham ve Roma'da 3'lü savunmalı dizilişleri tercih etmişti.
Sarı-Lacivertliler'de daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus'un kullandığı bu taktik tartışma konusu olmuştu.
Mourinho, şimdilik 3'lü defansı düşünmüyor. Portekizli teknik adam, çeşitli denemeler yapıyor.
4-1-4-1 DENEMESİ
Dünkü tatik çalışmada 4-1-4-1 üzerinde duran Mourinho, öğrencilerine bu planda sahaya nasıl yayılmaları ve rakibi nasıl karşılaşamaları gerektiğini örnekleriyle gösterdi.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den önceki takımları Tottenham ve Roma'da 3'lü savunmalı dizilişleri tercih etmişti.
Sarı-Lacivertliler'de daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus'un kullandığı bu taktik tartışma konusu olmuştu.
Mourinho, şimdilik 3'lü defansı düşünmüyor. Portekizli teknik adam, çeşitli denemeler yapıyor.
4-1-4-1 DENEMESİ
Dünkü tatik çalışmada 4-1-4-1 üzerinde duran Mourinho, öğrencilerine bu planda sahaya nasıl yayılmaları ve rakibi nasıl karşılaşamaları gerektiğini örnekleriyle gösterdi.