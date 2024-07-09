Jose Mourinho'dan 4-1-4-1 denemesi!

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho, taktik ve diziliş konusunda çeşitli denemeler yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan 4-1-4-1 denemesi!
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09 Temmuz 2024 10:51
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den önceki takımları Tottenham ve Roma'da 3'lü savunmalı dizilişleri tercih etmişti.

Sarı-Lacivertliler'de daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus'un kullandığı bu taktik tartışma konusu olmuştu.

Mourinho, şimdilik 3'lü defansı düşünmüyor. Portekizli teknik adam, çeşitli denemeler yapıyor.

4-1-4-1 DENEMESİ

Dünkü tatik çalışmada 4-1-4-1 üzerinde duran Mourinho, öğrencilerine bu planda sahaya nasıl yayılmaları ve rakibi nasıl karşılaşamaları gerektiğini örnekleriyle gösterdi.



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