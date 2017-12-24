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Jose Mourinho: "Çocukça hatalar yaptık"

Leicester City ile son dakikada yenilen golle 2-2 berabere kalan Manchester United'da Portekizli menajer Jose Mourinho, çocukça hatalar yaptıklarını ve inanılma fırsatlar kaçırdıklarını vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho: 'Çocukça hatalar yaptık'
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24 Aralık 2017 01:40
Manchester Unitted'ın menajeri Jose Mourinho, 90+4'te yedikleri golle Leicester City ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

KOLAY BİR MAÇTI

Kolay bir maçı kazanmadıklarını dile getiren Mourinho, "Hatalarımızdan dolayı cezalandırıldık. Kolay kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazanmak için her şeyi yaptık ama büyük fırsatlar kaçırdık" ifadelerini kullandı.

OLGUNLUK GÖSTEREMEDİK

Mücadelenin son bölümünde yapılan hataların altını çizen Portekizli menajer, "İkinci golü attıktan sonra olanlar olağanüstüydü. Çok kolay pozisyonları gole çeviremedik. Çocukça top kayıpları yaptık. Maçın sonunda ise yeterince olgunluk gösteremedik" şeklinde konuştu.

Premier Lig'de 19 haftada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 42 puan toplayan Manchester United, lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde ilk devreyi tamamladı.

MANU'YU YIKAN ADAMDAN AÇIKLAMA

Manchester United'ı 90+4'te yıkan Harry Maguire: "Berabere kaldık ancak zafer kazanmış gibi hissediyoruz. Geriye düştükten sonra pes etmemek önemliydi." dedi.

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