Jose Mourinho: 'Çocukça hatalar yaptık'

menajeri, 90+4'te yedikleri golle Leicester City ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Kolay bir maçı kazanmadıklarını dile getiren Mourinho, "Hatalarımızdan dolayı cezalandırıldık. Kolay kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazanmak için her şeyi yaptık ama büyük fırsatlar kaçırdık" ifadelerini kullandı.Mücadelenin son bölümünde yapılan hataların altını çizen Portekizli menajer, "İkinci golü attıktan sonra olanlar olağanüstüydü. Çok kolay pozisyonları gole çeviremedik. Çocukça top kayıpları yaptık. Maçın sonunda ise yeterince olgunluk gösteremedik" şeklinde konuştu.Premier Lig'de 19 haftada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 42 puan toplayan Manchester United, lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde ilk devreyi tamamladı.Manchester United'ı 90+4'te yıkan Harry Maguire: "Berabere kaldık ancak zafer kazanmış gibi hissediyoruz. Geriye düştükten sonra pes etmemek önemliydi." dedi.