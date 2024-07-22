Jose Mourinho: ''Bütün kupalara talibiz!''

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından beklentiler zirveye çıktı.
Geçtiğimiz sezon "Süper Lig, Avrupa kupalarının önünde tutuluyor" eleştirilerine hedef olan sarı lacivertli takımda Portekizli hocanın gelmesiyle birlikte anlayış da değişti.
Avrupa'nın 3 kupasını da kazanan bir teknik adam olarak Mourinho'nun hem kendisinin hem de Fenerbahçe'nin yerinin kesinlikle Şampiyonlar Ligi olduğu görüşünü savunduğu ve her kupaya talip olduğu ifade edildi.
''ÖNCELİĞİMİZ LUGANO ENGELİNİ AŞMAK''
Mourinho'nun, "Futbola büyük yatırımlar yapan , böylesine tutkulu bir taraftara sahip olan Fenerbahçe'nin en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi'nde yer almak olmalıdır. Biz bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu nedenle Lugano ile oynayacağımız maçlara büyük önem veriyoruz. Bu turu geçtiğimiz takdirde Salzburg, Glasgow Rangers, Slavia Prag veya Lille takımlarından biri rakibimiz olacak. O tarihe kadar eksiklerimizi gidererek çok daha güçlü ve hazır bir takım olacağız. Bu turu da geçip Şampiyonlar Ligi önündeki son engel olacak takımın kim olacağını bekleyeceğiz" dediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon "Süper Lig, Avrupa kupalarının önünde tutuluyor" eleştirilerine hedef olan sarı lacivertli takımda Portekizli hocanın gelmesiyle birlikte anlayış da değişti.
Avrupa'nın 3 kupasını da kazanan bir teknik adam olarak Mourinho'nun hem kendisinin hem de Fenerbahçe'nin yerinin kesinlikle Şampiyonlar Ligi olduğu görüşünü savunduğu ve her kupaya talip olduğu ifade edildi.
''ÖNCELİĞİMİZ LUGANO ENGELİNİ AŞMAK''
Mourinho'nun, "Futbola büyük yatırımlar yapan , böylesine tutkulu bir taraftara sahip olan Fenerbahçe'nin en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi'nde yer almak olmalıdır. Biz bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu nedenle Lugano ile oynayacağımız maçlara büyük önem veriyoruz. Bu turu geçtiğimiz takdirde Salzburg, Glasgow Rangers, Slavia Prag veya Lille takımlarından biri rakibimiz olacak. O tarihe kadar eksiklerimizi gidererek çok daha güçlü ve hazır bir takım olacağız. Bu turu da geçip Şampiyonlar Ligi önündeki son engel olacak takımın kim olacağını bekleyeceğiz" dediği öğrenildi.
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