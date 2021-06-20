Jose Mourinho, Beşiktaş'ı istiyor!

Serie A ekiplerinden Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş'ın da adını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, Beşiktaş'ı istiyor!
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20 Haziran 2021 10:48
Beşiktaş 'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planladığı sezon öncesi kampı, bu ülkedeki zorunlu Kovid-19 karantina süresinden dolayı iptal edildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Serie A ekibinin başındaki ilk maçlarından birine Beşiktaş karşısında çıkabileceği iddia edildi. Portekizli teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş'ın da adını verdi.




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