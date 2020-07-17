Jose Mourinho: 'Başarılıyım'

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi için oyuncuları motive etmesinin zor olduğunu belirtti ve kendisinin takımda başarılı bir dönem geçirdiğini kaydetti.



Mourinho açıklamasında, "Ben geldikten sonra toplanan puanlara bakarsak; Lloris, Kane, Sissoko ve Son uzun süreler olmamasına rağmen, Tottenham 4. sırada yer alıyor. Bu bir başarıdır." ifadelerini kullandı.



Avrupa Ligi'nin, Tottenham'ın seviyesinin altında olduğunu söyleyen Mourinho, "En azından Avrupa Kupaları'na katılmalıyız, bunu hak ettik. Ancak Avrupa Ligi bizim seviyemizin altında. Ancak futbolda hep hak ettiğini alamazsın, bazen ne verirse sana, onu alırsın. İki maçımızı da kazanmalıyız. Oyunculara 'Avrupa Ligi için 2 maç daha kazanmalıyız' demem komik. Avrupa Ligi, uzun bir turnuva ancak bizim seviyemiz Şampiyonlar Ligi seviyesi. Avrupa Ligi'nde çok güzel rotasyon yapılır, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için genç olan oyunculara yer verilir." dedi.



Tottenham, Premier Lig'de sona 2 hafta kala 55 puanla 7. sırada yer alıyor. Londra ekibi son 2 haftada evinde Leicester'ı konuk edecek ve deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.



