"KAYBEDEN TARAF BENSEM 5-6 DAKİKA VERİLMEZ"

CHELSEA TARAFTARLARININ KÜFRÜ ÜZERİNE...

MAÇ SONUNDAKİ OLAYLAR HAKKINDA

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Chelsea ile 2-2 sona eren ve olaylı biten maç sonrasında açıklamalar yaptı."Sahadaki daha iyi takım Manchester United'dı. Maçtan önce Stamford Bridge'den 1 puan alacaksanız deseler, iyi sonuç derdim, burada kazanmak zor. Ama maçtan sonra bu sonuç bizim için çok kötü ve onlar için harika diyebilirim.Newcastle maçının ilk yarısı gibi değildi ama tam olarak iyi de değildik. Yeterince agresif oynamıyorduk. Ardından maçın kontrolü elimize geçti. Jorginho'ya alan bırakmadık ve oyununu oynatmadık.""2-1 olduktan sonra üçüncü golü bulabilecek birçok pozisyonumuz vardı. Umarım, her hakem Mike Dean gibi maç sonlarına 6 dakika falan ekler. Normalde, kaybeden taraf bensem 5 veya 6 dakika hiç verilmez. Kaleciler de bu maç sonlarında vakit geçirirler, sarı kart sınırını geçerler ama hakemler ses çıkarmaz. David de Gea ise normal bir hızla topu oyuna dahil etti.""Chelsea taraftarları bana saygılı davranmadılar. Madrid'de, Milano'da, Porto'da neler başardıysam burada da başardım. Taraftarların tezahüratları beni sinirlendirmedi.""Maç sonundaki sinirim, Sarri'nin asistanının hareketleri nedeniyleydi. Sonra Sarri bana geldi ve olayı çözeceğini söyledi. Maçın ardından asistan bana geldi ve özür diledi. Ben de ona, "Yaşananları unut gitsin." dedim. Ben de kariyerimde birçok hata yaptım."