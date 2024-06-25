Jose Mourinho antrenmanı salladı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kampta yapılan antrenmanda oyuncularına yaptığı uyarılarla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho antrenmanı salladı!
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25 Haziran 2024 10:58
Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarına 24 Haziran Pazartesi günü başlayan Fenerbahçe, salı günü hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertlilerde salı günü gerçekleştirilen ve saat 09.30'da başlayan antrenmanı Fenerbahçeli taraftarlar da takip etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun antrenman sırasında oyuncularına yaptığı uyarılar dikkat çekti.

Portekizli teknik adam, bir pozisyonun ardından "Bundan dolayı geçen yıl çok gol yedik." ve "Koşmak istiyorsan bir çözüm yaratman lazım." sözleriyle oyuncularına uyarıda bulundu.

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