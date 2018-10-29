Jose Mourinho: ''Angelli üst üste 10 şampiyonluk istiyor''

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, yine kendine özgü tavrıyla dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Everton karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuşan Jose Mourinho ''Everton maçındaki hakemden memnunum ama 6 dakika uzatma vererek sabrımı denedi. Son dakikalar kalp için her zaman tehlikelidir'' dedi.
Portekizli çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadıkları maç öncesinde Andrea Agnelli ile arasında geçen konuşmayı da anlattı. Mourinho, Andrea Agnelli ile arasındaki diyaloğu ''Old Trafford'daki maçta soyunma odası koridorunda Andrea Agnell'yi gördüm ve ona 'Üst üste 8. şampiyonluğu kazanacaksınız' dedim. O da bana yetmeyeceğini, kendisinin üst üste 10 şampiyonluk istediğini söyledi. Juventus'un olaya bakış açısını gerçekten seviyorum'' sözleriyle dile getirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Everton karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuşan Jose Mourinho ''Everton maçındaki hakemden memnunum ama 6 dakika uzatma vererek sabrımı denedi. Son dakikalar kalp için her zaman tehlikelidir'' dedi.
Portekizli çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadıkları maç öncesinde Andrea Agnelli ile arasında geçen konuşmayı da anlattı. Mourinho, Andrea Agnelli ile arasındaki diyaloğu ''Old Trafford'daki maçta soyunma odası koridorunda Andrea Agnell'yi gördüm ve ona 'Üst üste 8. şampiyonluğu kazanacaksınız' dedim. O da bana yetmeyeceğini, kendisinin üst üste 10 şampiyonluk istediğini söyledi. Juventus'un olaya bakış açısını gerçekten seviyorum'' sözleriyle dile getirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın