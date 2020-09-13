Jose Mourinho, Alexander Sörloth'u açıkladı

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardındna Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.



Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.



AĞAOĞLU: "LEIPZIG VE TOTTENHAM"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son olarak Tottenham ve RB Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.



Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz" demişti.



