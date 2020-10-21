Jose Mourinho: '50 maçta 3-0 önde olsak, böyle bir şey olmaz'

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçına çıkmaya hazırlanan Tottenham, aynı zamanda hafta sonu West Ham United karşısında yaşadığı şoku da atlatmaya çalışıyor.



Jose Mourinho'nun takımı, 80. dakikasında 3-0 önde olduğu maçta West Ham'la 3-3 berabere kalmıştı.



"DAHA İYİ SAVUNMALIYIZ, O KADAR"



Jose Mourinho 3-3'lük beraberlik hakkında; "80. dakikasında 3-0 önde olduğumuz 50 maç daha oynasak, bir daha bunu yaşamayız. Bu durumu şanssızlığımıza da bağlamayacağız. Sadece biraz saha iyi defans yapmamız gerekiyor. Southampton karşısında da açık oyunda sadece 1 gol yedik." dedi.



"BİR DAHA YAŞANMAMALI"



Lig maçındaki skor hakkında konuşan Davşnson Sanchez; "Son 10 dakikada yaşananları bir daha tekrarlama hakkımız yok. Bu rakibimizin bunu yapıp yapamayacak olmasıyla ilgili değil. Böyle durumlar herkesin başına gelebilir ama yolumuza devam edebilecek kadar tecrübemiz var." dedi.



İngiliz ekibi Tottenham, 22 EKim günü TSİ saat 22'de LASK Linz'i konuk edecek.







