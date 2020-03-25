Jose Marafona: 'Arayı bitirdik, antrenmanlara başlıyoruz'

Alanyaspor'un Portekizli kalecisi Marafona, ülkesinin basınına röportaj verdi. Marafona, Türkiye'deki durumdan ve antrenman programı üzerinden konuştu.Alanyaspor'un kalecisi ligler ertelenmiş olmasına rağmen, antrenmanlara tekrar başlayacak.Portekiz dışındaki ilk tecrübesinin Alanyaspor olması hakkındaki soruya Jose Marafona; "" cevabını verdi.Türkiye'de liglerin diğer liglere göre geç ertelenmesi yüzünden sahaya çıkmakta çekinip çekinmediğine dair soruya Marafona; "" cevabını verdi.Antrenman programı hakkında sorulan soruya ise 32 yaşındaki kaleci; "" dedi.