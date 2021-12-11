Jose Hurtado'nun menajerinden Galatasaray itirafı!

Galatasaray'la ilgili flaş bir itiraf geldi. Ekvadorlu sağ bek Jose Hurtado'nun menajeri, sarı-kırmızılı takımdan teklif aldıklarını doğruladı.

, Fotoğraf; EPA
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Jose Hurtado'nun menajerinden Galatasaray itirafı!
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11 Aralık 2021 13:34
Sezona dikkat çeken transferler yaparak başlayan Galatasaray, kadrosuna Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt gibi isimleri katmıştı.

O dönem sarı-kırmızılı takımın birçok oyuncuya da teklif götürmüştü. Aslan'ın Sacha Boey'den önce sürpriz bir isim için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Ekvador Ligi takımlarından Independiente del Valle'de forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Jose Hurtado'nun menajeri Manuel Sierra, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Fotomaç'ın haberine göre; menajer Sierra, Radio Area Deportiva'ya yaptığı açıklamada yeteneğiyle dikkat çeken Hurtado için Galatasaray'ın aylar önce teklif yaptığını dile getirdi. Transferin gerçekleşmeme nedeni olarak da Galatasaray'ın maddi yönden daha ucuz bir isme yöneldiğini ifade etti.

Jose Hurtado kimdir?

23 Aralık 2001 tarihinde Santo Domingo'da dünyaya gelen Ekvadorlu defans oyuncusu, kariyerine şu anda da formasını giydiği Independiente del Valle kulübünde başladı. 19 yaşındaki genç futbolcu, Ekvador Milli Takımı ile 1 maça çıktı. Hurtado'nun güncel piyasa değeri ise 800 bin euro.


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