Jose Fonte: 'İki takım için de final'

Portekiz'in savunma oyuncusu Jose Fonte, Türkiye ile oynanacak karşılaşma önceside TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu.



Fonte, "Türkiye ve Portekiz için final. İki takım için de zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya odaklanacağız." dedi.



"KONUŞUYORUZ, DETAY VERMİYORUZ"



Lille'de takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için de konuşan 38 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burak ve Zeki ile konuşuyoruz ama çok fazla detay vermiyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Büyük oyuncular. Çok büyük bir maç olacak, onlar da kendi takımlarını korumak zorundalar." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO