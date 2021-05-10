Jose değil Bülent kurtardı!

Şimdi gözler kontratlarda

Sezona hayal kırıklığı ile başlayan Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son haftalardaki futbollarıyla öne çıktı.Malatyaspor İrfan Buz; Çaykur Rizespor da Bülent Uygun ile yükselişe geçerken, küme düşme korkularını üzerlerinden attı. Özellikle Uygun, düşme potasının hemen üstünde başına geçtiği Karadeniz temsilcisiyle 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.2016-17'de Süper Lig 'e çıkardığı Malatya'da ikinci kez göreve gelen İrfan Buz da kısa sürede takımı toparladı.Düşme potasının 2 puan üstünde aldığı Doğu ekibiyle 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden tecrübeli hoca, özellikle kritik karşılaşmalarda oynattığı futbol ve kadro tercihleriyle fark yarattı, bitime iki hafta kala ateş hattının 6 puan üstüne çıktı.