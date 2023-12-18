Jose Bordalas: "Simeone'ye hayranlık duyuyorum"

Getafe teknik direktörü Jose Bordalas ligde oynanacak Atletico Madrid maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Bordalas: 'Simeone'ye hayranlık duyuyorum'
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18 Aralık 2023 20:08
İspanya LaLiga'nın 18. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone hakkında konuşan Jose Bordalas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Diego Simeone'ye benzetilmek gurur verici. Ona hayranlık duyuyorum ama ben 'Bordalas Baba'yım."

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