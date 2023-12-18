Jose Bordalas: 'Simeone'ye hayranlık duyuyorum'

İspanya LaLiga'nın 18. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas açıklamalarda bulundu.
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone hakkında konuşan Jose Bordalas'ın açıklamaları şu şekilde:
"Diego Simeone'ye benzetilmek gurur verici. Ona hayranlık duyuyorum ama ben 'Bordalas Baba'yım."
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone hakkında konuşan Jose Bordalas'ın açıklamaları şu şekilde:
"Diego Simeone'ye benzetilmek gurur verici. Ona hayranlık duyuyorum ama ben 'Bordalas Baba'yım."
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