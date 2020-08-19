Josa Sosa'nın Fenerbahçe'yi seçme nedeni

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından Mame Thiam'ı da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Jose Sosa transferinde geri sayıma geçti.



Orta sahada yaratıcı bir oyuncu arayışına giren Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali karşısında görüşmeler yapmış ve olumlu sonuç almıştı. Böylece kısa vadede başarı için tecrübeli isimlere yönelen Kadıköy ekibi, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.



EN CAZİP TEKLİF F.BAHÇE'DEN



Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu. Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yaptı. Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi. Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.



Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.



Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.







