Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe Transfer Haberleri - Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, Fenerbahçe'ye transfer haberlerinin çıkması üzerine açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2023 19:25
Son güncelleme 04 Eylül 2023 19:30
Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri - Transferde 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkan oyunculardan biri olan Jorginho için açıklama geldi.

Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak." açıklaması yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2024 YAZINDA BİTİYOR

Arsenal'in geçen sezonun devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.



JORGINHO KİMDİR?

Kariyerinde şu ana kadar 519 maça çıkan Jorginho, 47 kez gol sevinci yaşadı ve 31 de asist yaptı. Arsenal'ın yanı sıra Verona, Sambonifacese, Napoli ve Chelsea'de forma giydi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery