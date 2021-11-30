Jorginho: 'Bu ödülü takım sayesinde kazandım'

Ballon d'Or sıralamasında üçüncü sırada yer alan Chelsea'nin İtalyan futbolcusu Jorginho, açıklamalarda bulundu.



Ödülü takımı sayesinde kazandığını söyleyen orta saha oyuncusu, "Çok mutluyum ama bu başarıyı tek başıma elde etmedim. Bu bir ekip çalışması. Kendimle ve takımla gurur duyuyorum. Bu ödülü hepimiz hak ediyoruz. Düşünülmesi gereken tek şey takımdır. Her zaman takımı ön plana koymalıyız. Böyle harika bir takımınız olduğunda sonuçla ve ödüller kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Jorginho geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, bu yaz oynanan Euro 2020'de de İtalya Milli Takımı'yla kupayı kaldırdı.





İLGİLİ VİDEO