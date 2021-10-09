Jorginho: "Ballon d'Or inanılmaz olur"

Ballon d'Or'un favorileri arasında gösterilen Jorginho, ödülle ilgili görüşlerini paylaştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Jorginho: 'Ballon d'Or inanılmaz olur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2021 23:15
Ballon d'Or ödülü için favorilerden biri olarak gösterilen Jorginho, bu başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.

Futbola başladığında hayal bile edemediği bir noktada olduğunu söyleyen İtalyan milli oyuncu, "Kim Ballon d'Or kazanmayı hayal etmemiştir ki! Ballon d'Or kazanmak inanılmaz bir şey olur. Bu konuda duygularımı ifade edecek kelimeleri bile bulamıyorum. Futbola başladığımda bu hayale çok uzaktaydım, bu kadar yaklaşmış olmak bile inanılmaz." dedi.

Geçtiğimiz sezon İtalya ile EURO 2020 zaferi yaşayan Jorginho, Chelsea ile de Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluklarına ulaştı.

JORGINHO'NUN DESTEKÇİLERİ; HOCALARI

Roberto Mancini: "Ballon d'Or'u kesinlikle Jorginho hak ediyor, her şeyi kazandı. Başka birinin bu ödülü alması garip olacaktır."

Thomas Tuchel: "Jorginho Ballon d'Or'u hak ediyor. Çok akıllı bir oyuncu, onun hocası olduğum için mutluyum."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.