Jorgensen'den Trabzonspor'a yeşil ışık

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Trabzonspor'un bonservisini aldığı Edgar Le için Feyenoord devreye girdi.Daha önce Hollanda basınında çıkan haberlere göre Bordo-Mavililer de, Feyenoord'un forveti Nicolai Jorgensen ile ilgileniyor.Hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapan 29 yaşındaki oyuncunun menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.Danimarkalı futbolcu bu sezon çıktığı 13 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.