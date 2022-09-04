Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Jorge Viegas, Türkiye'nin uluslararası yarışları organize etmede başarılı bir ülke olduğunu söyledi. Jorge Viegas yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'na ilk kez katıldığını belirtti.



"TÜRKİYE'DE BÜYÜK KAPASİTE VAR"



Türkiye'nin Afyonkarahisar'da çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini aktaran Viegas, "Kentin yöneticileri belli ki çok emek vermiş. Organizasyonu çok başarılı ve profesyonel buldum. Türkiye'nin çok daha büyük etkinlikler yapabileceğini düşünüyorum. Bu kapasite var." diye konuştu.



"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Türkiye'ye ilk kez 15 sene önce bir kongre kapsamında geldiğini anlatan Viegas, şunları ifade etti:



"Ancak bir motosiklet yarışına ve Afyonkarahisar'a ilk kez geliyorum. Tüm sporcuların performansı çok iyi. Türk sporcuları da çok beğendim. Daha önceden Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nu tanıyorum, çok iyi bir sporcular. Onları takip eden yeni ve dinamik kuşağın da geldiğini görüyorum. Bu gençlerin ilerde çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Türkiye'yi ve bu anlamda gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye adına her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum. Buradaki seyirci ortamını da çok beğendim. İlgileri için kendilerine ve Türk yöneticilerine teşekkür ediyorum."





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