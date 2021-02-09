Jorge Sampaoli: "Marsilya ve Galatasaray gibi kulüpleri isterim"

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sampaoli, Galatasaray'ı örnek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jorge Sampaoli: 'Marsilya ve Galatasaray gibi kulüpleri isterim'
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09 Şubat 2021 16:52
Marsilya'da teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Jorge Sampaoli konuştu ve Fransız ekibine sıcak baktığını kaydederken, Galatasaray örneği de verdi.

Arkasında taraftar gücü olan takımlarda çalışmanın kendisini mutlu edeceğini belirten Arjantinli hoca, "Marsilya veya Galatasaray gibi kulüplerin arkasında büyük bir destek var, şehirde inanılmaz bir hava oluyor. Bu popüler atmosfer bir şeyler kazanmak için seni ateşliyor. Bu şehirlerin futbol için yaptıklarını onlara geri vermek harika olur. Marcelo Bielsa, Marsilya'da bir oyun sistemi ortaya koydu, benzer bir desteği alacak oyunu oynamak gerekiyor. Şehirdeki her insan seni desteklemeli." dedi.

Avrupa'da Sevilla macerası da olan Jorge Sampaoli, şu anda Atletico Mineiro'da görev yapıyor.



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