Jorge Sampaoli: 'Liderliği bekliyorduk, hayal kırıklığı'

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri kesinleştiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Arjantinli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Nef Stadı'nda Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Hatalı yedikleri gollerin ardından maçın kontrolünü kaybettiklerini dile getiren Sampaoli, "Çok hata yaptık. Hiç ummadığımız anda gol yedik. Maç bir anda bizim için yokuş aşağı gitmeye başladı. Maalesef böyle maçlarda rakip hiçbir şekilde bizim eksikliklerimizi affetmez." ifadelerini kullandı.



Kura çekiminden sonra Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın da yer aldığı grupta liderliği hedeflediklerini aktaran Sampaoli, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Biz liderliği bekliyorduk. Önceki maçlarda çok puan kaybettik. Çok zorlu bir kulvarda oynuyoruz. Oyuncularımız çok genç ve olgunlaşmaları gerekiyor. Daha sonraki maçlarda takımımın daha hızlı tecrübe kazanması için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



Seyirci baskısının takımını etkilediğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, "Aslında baskıya alışığız ama oyuncularımızın çok genç olması, hataların yapılabilmesi bu maçı kaybetmemize sebep oldu. Erken yediğimiz 2 gol ve seyirci baskısı psikolojik olarak Türk tarafının daha güçlü olmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.





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