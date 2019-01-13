Jorge Sampaoli ayrılıyor! 4 hafta önce gelmişti

Geçtiğimiz Aralık ayında Santos'un yeni teknik direktörü olan Jorge Sampaoli 1 ay dolmadan takımdan ayrılmaya hazıralnıyor.
Santos'un başına geçen Jorge Sampaoli yönetimin verdiği transfer sözlerini yerine getirmemesi nedeniyle ayrılmayı düşünüyor.
Brezilya basınına yansıyan haberde, Jorge Sampaoli göreve gelmeden önce 8 oyuncunun transferi için söz alırken, geride kalan 4 hafta içerisinde bu isimlerden birinin bile alınmaması nedeniyle ayrılmayı planladığı belirtildi.
Jorge Sampaoli'nin 14 Ocak Pazartesi günü yönetimle yapacağı toplantının ardından durumun netleşmesi bekleniyor.
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Santos'un başına geçen Jorge Sampaoli yönetimin verdiği transfer sözlerini yerine getirmemesi nedeniyle ayrılmayı düşünüyor.
Brezilya basınına yansıyan haberde, Jorge Sampaoli göreve gelmeden önce 8 oyuncunun transferi için söz alırken, geride kalan 4 hafta içerisinde bu isimlerden birinin bile alınmaması nedeniyle ayrılmayı planladığı belirtildi.
Jorge Sampaoli'nin 14 Ocak Pazartesi günü yönetimle yapacağı toplantının ardından durumun netleşmesi bekleniyor.
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