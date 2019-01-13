  •  
    Mesut Özil için çarpıcı sözler! ''Hak edenler...''
  •  
    "G.Saray = Dortmund; aynı şekilde oynuyorlar"
  •  
    Beşiktaş'a yine Sambacı "Kiralık teklif yapıldı..."
  •  
    G.Saray için İstanbul'a geldi mi? O paylaşım...
  •  
    Günün FLAŞ transferi; 16 milyon euroya gitti!

Jorge Sampaoli ayrılıyor! 4 hafta önce gelmişti

Jorge Sampaoli, Santos'un başına geçmesinin üzerinden 1 ya bile geçmeden ayrılmayı planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jorge Sampaoli ayrılıyor! 4 hafta önce gelmişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2019 04:49
Geçtiğimiz Aralık ayında Santos'un yeni teknik direktörü olan Jorge Sampaoli 1 ay dolmadan takımdan ayrılmaya hazıralnıyor.

Santos'un başına geçen Jorge Sampaoli yönetimin verdiği transfer sözlerini yerine getirmemesi nedeniyle ayrılmayı düşünüyor.

Brezilya basınına yansıyan haberde, Jorge Sampaoli göreve gelmeden önce 8 oyuncunun transferi için söz alırken, geride kalan 4 hafta içerisinde bu isimlerden birinin bile alınmaması nedeniyle ayrılmayı planladığı belirtildi.

Jorge Sampaoli'nin 14 Ocak Pazartesi günü yönetimle yapacağı toplantının ardından durumun netleşmesi bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için