Jorge Mendes Cristiano Ronaldo için City ile görüşecek

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Juventus'tan ayrılmak isteyen oyuncusunu Manchester City'ye önerdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jorge Mendes Cristiano Ronaldo için City ile görüşecek
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17 Ağustos 2021 08:50
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes'in Manchester City ile görüşmelere başlayacağını yazdı.

Haberlere göre Torino'daki süresinin dolduduğuna inanan Cristiano Ronaldo'nun ayrılık için menajeri Mendes'e yetki verdiği ve yeni arayışların başladığı belirtiliyor. Yüksek yıllık maliyeti nedeniyle Juventus tarafından ayrılık kararının geri çevrilmeyeceğine inanan Ronaldo'nun en yakın olduğu kulüp ise Manchester City konumunda.

Transfer dönemi bitmeden yeni bombaları beklenen Manchester City ise Jack Grealish transferiyle flaşları üzerine çevirmeyi başarmıştı. Manchester City'nin Harry Kane'e olan ilgisi de bilinirken eski bir Unitedlı olan Cristiano Ronaldo konusundaki gelişmelerin nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Portekizli süper yıldız geçtiğimiz aylarda Manchester City'de oynayıp oynamayacağına ilişkin bir soruya "Oraya gitmem çok çok zor" cevabını vermişti.




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