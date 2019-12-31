Jorge Mendes: 'Asıl uzaylı Ronaldo'

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'un dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes verdiği röportajda oyuncusunu öve öve bitiremedi.Cristiano Ronaldo'nun bir uzaylı olduğunu belirten Mendes, "Cristiano bütün zamanların en iyi futbolcusu. Ronaldo başka bir gezegenden gelen bir uzaylı, sadece 35 yaşında insanların hayal bile edemeyeceği şeyler yapıyor. İki sezon önce onun için her şey bitti dediler ama Real Madrid'de attığı inanılmaz goller attı. İki hafta öncede sadece NBA oyuncularının erişebileceği bir yükseklikten kafa golü attı." diyerek devam etti.Serie A'da gol atmanın çok zor olduğunu söyleyen Mendes, "Ronaldo, Juventus'ta kalacak çünkü o burada çok mutlu ve kazanmaya devam etmek istiyor. Serie A'da gol atmak daha zor ama bunu bugüne kadar başardı ve yapmaya da devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı.34 yaşındaki Portekizli futbolcu Ronaldo, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 12 gol 2 asist yaptı.