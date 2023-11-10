Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. hafta maçında Jorge Jesuslu Al Hilal, Pericles Chamusca yönetimindeki Al Taawon ile karşılaştı.
King Fahd International Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Al Hilal 2-0 kazandı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 90+9'da Mohamed Kanno kaydetti.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6 maça çıkaran Al Hilal, puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Al Taawon, 25 puanda kalarak haftayı dördüncü sırada kapattı.
Önümüzdeki lig haftasında Al Hilal, Al Hazem deplasmanına gidecek. Al Taawon sahasında Riyadh'ı ağırlayacak.
King Fahd International Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Al Hilal 2-0 kazandı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 90+9'da Mohamed Kanno kaydetti.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6 maça çıkaran Al Hilal, puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Al Taawon, 25 puanda kalarak haftayı dördüncü sırada kapattı.
Önümüzdeki lig haftasında Al Hilal, Al Hazem deplasmanına gidecek. Al Taawon sahasında Riyadh'ı ağırlayacak.
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