Portekiz'in A Bola Gazetesi'nin direktörü Fernando Urbano, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u yorumladı. İşte o yorumlar...



"Başarmak için elinden geleni yapar"



"Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşması beni şaşırtmadı. Çünkü açık konuşmak gerekirse Avrupa'dan istediği gibi bir teklif alamadı. Jesus için Brezilya da bir seçenekti ancak şu an için oradaki kapılar da ona kapalıydı. Sonunda tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Başarılı olup olmayacağı konusunda açıkçası yorum yapmak zor. Flamengo'da şampiyonluklar yaşadı ama Portekiz'de görev yaptığı son 5 sezonda ligde şampiyon olamadı. En son Benfica ile 2014-15'te Portekiz'de zafere ulaşmıştı. Jesus, çok talepkâr bir teknik direktördür. Fenerbahçe'de üzerinde ciddi bir baskı olacağına inanıyorum. Kulübü ve oyuncuların mentalitesini dönüştürmeye çalışacaktır. Bunu yapmak ve başarıyı yakalamak için 1 sene ona yeter mi? Açıkçası bunu bilmiyorum ancak başarmak için elinden gelen her şeyi yapacağına şüphem yok."



