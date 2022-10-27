Jorge Jesus yine rotasyona gidiyor; İşte şans bulacak isimler

Fenerbahçe'de her maçta olduğu gibi kadro yeniden değişiyor.



Jorge Jesus, Başakşehir ve Rennes maçlarının planlamasını birlikte yapmıştı. Sarı-Lacivertliler, ilk sınavını Başakşehir karşısında başarıyla verdi, kazanıp ligde lider oldu. Jorge Jesus, bu mücadele sonrası gözünü Rennes mücadelesine çevirdi. Fenerbahçe yine bir liderlik maçına çıkacak.

Portekizli teknik adam, rakibin hızlı hücumcuları nedeniyle Ferdi'yi kenara çekip yerine Bright Osayi-Samuel'i monte etmeye hazırlanıyor. Sol kanatta Alioski, Lincoln'ün yerini alabilir. Orta sahada son Başakşehir maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Willian Arao görev yaparak 5 maç sonra 11'e dönecek. Hücum hattında ise son haftaların golcüsü Diego Rossi'nin kulübeden çıkarak 11'de olması bekleniyor. Jesus'un ayrıca bazı taktik antrenmanlarda Joao Pedro ve Emre Mor'u as takımda denediği öğrenildi.









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