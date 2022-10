Jorge Jesus, yepyeni bir Fenerbahçe yarattı

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 90 dakika savaşıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başından beri yenilgiyi kabul etmeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor.



Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniye ile karşılaşan Fenerbahçe 73'te 3-2 geriye düştü. 74'te oyuna giren Berisha galibiyet golünü attı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederken yine Jesus başroldeydi. 63'ten sonra oyuna Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Valencia ve Batshuayi dahil oldu. Maçın son anlarında Batshuayi galibiyet golüne imza attı. Fransa'da oynanan Rennes maçı 2-0'dan döndü.



PROFESÖR JESUS İŞ BAŞINDA



Sarı-lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta 60'ta İrfan Can ve 66'de oyuna giren Valencia'nın 90'da atığı gollerle1 puanı kurtardı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken 88'de oyuna giren Batshuayi uzatmalarda galibiyet golüne imza attı. Başakşehir maçını 1-0 kazanan Fenerbahçe'de Jesus oyunun son 15 dakikasında yaptığı hamlelerle 3 puanının kazanılmasını sağladı. Gol sonradan oyuna geren Rossi'den geldi. Ve son Rennes maçı. İlk yarıyı 3-1 yenik kapatan Fenerbahçe 2. yarıda oyuna giren Zajc ve Emre Mor'un golleri ile 1 puanı aldı. Fenerbahçe'nin 'Profesör' lakaplı hocası Jorge Jesus, söz konusu maçları yaptığı oyuncu değişiklikleri ve takıma aşıladığı özgüven ile kazanmayı bildi.



MAÇIN HER ANINI YAŞIYOR



Her maçı adeta futbolcularıyla birlikte sahada oynuyormuşçasına yaşayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, maçların 2. yarılarında yaptığı dokunuşlarla takımına puanlar kazandırıyor.





