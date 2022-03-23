Jorge Jesus: 'Yeni takımım Portekiz dışından olacak'

Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus, bir sonraki takımının ülkesi dışında olacağını söyledi.



Jesus verdiği röportajda yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağına yönelik soruya, "Portekiz'de çalışacağımı düşünmüyorum. Bir gün elbet yeniden ülkeme döneceğim ama bir sonraki takımımın farklı bir ülkede olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.



Son görev yaptığı Benfica'dan ayrıldıktan sonra da bir çok teklif aldığını belirten Jesus, "Bir çok teklif aldım ama ben değerlendirmemi Mayıs - Haziran'dan sonra yapacağım." diyerek yeni sezon başlamadan takım almayacağını belirtti.



Deneyimli teknik adam Milli Takım hocalığı yapmak isteyip istemediğine ilişkin soruya ise, "Belki olabilir ama dünya üzerindeki çok az takımda bu görevi yapmak isterim" sözlerini kullandı.



67 yaşındaki Jorge Jesus Benfica ile 3 kez Portekiz şampiyonluğu, Flamengo ile 1 Lig ve Libertadores Kupası zaferi elde etti.





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