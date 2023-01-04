Jorge Jesus, uzun yıllar sonra şeytanın bacağını kırdı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, 12 yıl sonra Antalyaspor'u deplasmanda yenebilen ilk yabancı Fenerbahçe teknik direktörü oldu.

, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, uzun yıllar sonra şeytanın bacağını kırdı
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04 Ocak 2023 01:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor galibiyeti sonrası 12 yıllık aranın ardından bir ilki başardı.

Opta verilerine göre Jorge Jesus, Eylül 2009'dan beri Antalyaspor'u deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

2009'dan sonra Fenerbahçe'de Vitor Pereira iki kez, Dick Advocaat, Phillip Cocu ve Erwin Koeman gibi yabancı teknik direktörler görev aldı.



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