Jorge Jesus'un yeni transferi: Mert Hakan

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sevinci yaşanıyor. Galatasaray'la girilen büyük transfer rekabetin ardından 2020 yazında Fenerbahçeli olan tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısına umutla bakıyor.Sezonun bir başında bir de ortasında iki önemli sakatlık yaşayan, yaklaşık 90 gün sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, lige verilen arada kendini buldu. Mert Hakan, fizik-kondisyon olarak takım seviyesini yakaladı. Hazırlık maçlarında da iyi bir performans milli futbolcu, Jorge Jesus'la yaptığı görüşmede kendini iyi hissettiğini anlattı.Jesus da güvenini bildirdiği 28 yaşındaki futbolcudan sezonun ikinci yarısında daha fazla yararlanacağını anlattı. Mert Hakan, şans verilmesi halinde Trabzonspor maçında oynayabilecek.