Jorge Jesus'un yardımcısından derbiye yakın takip!

Fenerbahçe Kulübü'nde gelecek sezon için teknik direktörlük görevi için çalışmalarda artık sona gelindi. Brezilya'daki kulüplerle adı uzun süre anılmasına rağmen Fenerbahçe'yle anlaşma ihtimali oldukça yüksek olan Jorge Jesus'un yardımcısı flaş bir hamlede bulundu.



Brezilya'da tatil için bulunduğu süreçte adı Flamengo'yla anılan Jorge Jesus, Portekiz'e geri döndü. Adı artık sadece Fenerbahçe ile geçen teknik direktör Jorge Jesus'un yardımcılarından Marcio Sampaio, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını canlı izledi. Marcio Sampaio, Instagram hesabından, Vodafone Park'taki derbiyi izlediğini paylaştı. Sampaio karşılaşmayı Portekiz'de televizyondan takip etti. 43 yaşındaki Portekizli antrenör, 27 Nisan'da Fenerbahçe'yi takibe almıştı.



JESUS'UN UZUN SÜREDİR YANINDA



Sporting Lizbon'da 2015-2016 sezonunda Jorge Jesus'un ekibine dahil olan Marcio Sampaio, Portekizli teknik adamla yollarını daha sonra ayırmadı. UEFA B Lisansı'na sahip olan Marcio Sampaio, Jorge Jesus'la beraber Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da görev yaptı.







