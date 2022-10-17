Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen ve potansiyeli kadar takıma katkısıyla da öne çıkan Lincoln Henrique, hocası Jorge Jesus'un en güvendigi isimlerden biri oldu.



JORGE JESUS'UN JOKERİ



Dünyaca ünlü hocanın geniş çaplı rotasyonlarına rağmen haftalardır ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Lincoln Henrique, sol bek, sol ön ve orta saha pozisyonlarında adeta hocasının jokeri konumunda.



SKOR KATKISIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR



Altay, Szalai, Rossi ve Valencia ile beraber 17 kezle bu sezon resmi maçlarda en fazla şans bulan oyunculardan biri olan Lincoln'ün skora da katkısı dikkat çekiyor. 2 golün yanı sıra 6 da asisti bulunan Lincoln Henrique kısa sürede taraftarın en beğendiği oyunculardan biri haline geldi.















