Jorge Jesus'un vazgeçilmezi Lincoln Henrique

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Lincoln Henrique, teknik direktör Jorge Jesus'un her hafta yaptığı geniş çaplı rotasyonlara rağmen 11'den kopmadı. Sol bek, sol ön ve orta sahada oynayarak Fenerbahçe'nin adeta jokeri olan Brezilyalı yıldız 17 maça çıktı ve bu alanda Kanarya'nın en iyi isimlerinden biri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'un vazgeçilmezi Lincoln Henrique
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17 Ekim 2022 08:43
Lincoln
Lincoln
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen ve potansiyeli kadar takıma katkısıyla da öne çıkan Lincoln Henrique, hocası Jorge Jesus'un en güvendigi isimlerden biri oldu.

JORGE JESUS'UN JOKERİ 

Dünyaca ünlü hocanın geniş çaplı rotasyonlarına rağmen haftalardır ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Lincoln Henrique, sol bek, sol ön ve orta saha pozisyonlarında adeta hocasının jokeri konumunda.

SKOR KATKISIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Altay, Szalai, Rossi ve Valencia ile beraber 17 kezle bu sezon resmi maçlarda en fazla şans bulan oyunculardan biri olan Lincoln'ün skora da katkısı dikkat çekiyor. 2 golün yanı sıra 6 da asisti bulunan Lincoln Henrique kısa sürede taraftarın en beğendiği oyunculardan biri haline geldi. 

 

 

 

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