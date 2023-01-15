Samet Akaydin'i kadrosuna katarak ara transfere hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sırada santrfor transferi var.



Sarı-lacivertlilerde adı bir süredir gündemde yer alan Haji Wright için Jorge Jesus'un ısrarcı olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adamın bu sezon 17 maçta 11 kez fileleri havalandıran ABD'li golcüyü mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtildi.



Fenerbahçe, Jesus'un talebi doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcunun transferi için tüm şartları zorlama kararı aldı.



Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, canlı yayında yaptığı açıklamada, Wright için teklif almadıklarını ancak birkaç takımla temasta olduklarını söyledi. Çetin, birden fazla takımın menajerler aracılığıyla golcü futbolcunun şartlarını sorduğunu dile getirdi.





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