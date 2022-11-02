Jorge Jesus'un tek hedefi Avrupa'da liderlik!

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde lider olan Fenerbahçe bu unvanlarını korumak istiyor.Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da tek hedef kazanarak grubu Rennes'in önünde tamamlamak.. Teknik direktör Jorge Jesus da kendisi gibi usta bir çalıştırıcı olan Mircea Lucescu'ya karşı alternatifli planlarını hazırladı.Kayıp istemeyen Portekizli çalıştırıcı, maçta neler görmek istediğini antrenmanlarda oyuncularının aklına kazıyor. Jesus bireysel hataya karşı uyarılarda bulundu.Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanında en büyük gücü yine agresif presi olacak. Jorge Jesus savunma hattını yine 45 metre civarında kuracak.Sert presle meşin yuvarlağı en kısa sürede geri almaya çalışacak. Aynı zamanda rakibin doğru oyun kurulumuna da engel olacak. Deneyimli teknik adam öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Dinamo Kiev ile bu sezon 4. maçımız.Deneyimli teknik adam öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Dinamo Kiev ile bu sezon 4. maçımız. Bizim onları tanıdığımız kadar onlar da bizi tanıyor. Grupta şansları kalmamış olabilir ancak yine de ne kadar tehlikeli olduklarını biliyoruz" dedi.Fenerbahçe grubunu zirvede bitirirse büyük bir avantaj elde edecek. Çünkü son 32 tur elemesine katılmayacak.Yoluna direkt son 16 turundan devam edecek. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. bitiren takımlarla en azından bir tur daha eşleşmemiş olacak.