Jorge Jesus'un takıma inancı yüksek

Kariyeri başarılarla dolu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de tarih yazmakta kararlı.



Türk kültürünün kendisiyle bağdaştığını dile getiren Portekizli "Burada bulunduğum 1,5 aylık sürede bunu öğrendim. Aile olabilmek adına arkadaşlık duygularını derinden hissetmeniz gerek" derken, oyuncularına "11 oyuncu toplamıyoruz, bir takım kuruyoruz. Eğer sizler isterseniz, bu sene mutlu olacaksınız" mesajı verdi. Jesus, "Hiç şüphem yok ki bu takım başarılı olacak" vurgusu yaparken, kendisiyle aynı günde doğan Emre Mor için "O benim oğlum" ifadesi kullandı.



TARAFTARIMIZ YETER



Dinamo Kiev mücadelesi için "Dengeli bir maç olacak" yorumu yapan Jorge Jesus "Mevcut kadromuz turu geçmek için yeterli. En büyük avantajımız ise taraftarımızın oluşturacağı atmosfer olarak" değerlendirmesinde bulundu. Savunma güvenliğini ön planda tutacaklarını söyleyen Portekizli, hücumda daha efektif olarak sonuca ulaşacaklarını belirtti. Oyuncularına garanti pas uyarısında bulunan kurt hoca, zaruri Serdar Aziz - Tisserand değişikliğinin yanı sıra ileri bölgede de İrfan ve King'i kızağa çekip Emre ile Lincoln'e şans vermeyi düşünüyor.



BİLETLER KAPIŞILDI



Şampiyonlar Ligi 2. Tur ön eleme rövanşında Dinamo Kiev'i misafir edecek Fenerbahçe, kapalı gişe oynayacak. Sarı lacivertli taraftarlar genel satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Yarın akşam Saracoğlu tribünlerinde boş yer olmayacak.







