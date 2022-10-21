Jorge Jesus'un sihirli değneği; Uçuşa geçtiler

Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus farkını net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Daha önce çalıştırdığı kulüplerde hem takımın hem de oyuncuların bireysel olarak performanslarında yükseliş gözlenirken bu durum Fenerbahçe'de de gerçekleşti.



GOL OLUP YAĞDILAR



Özellikle hücum anlamında Fenerbahçe 9 maçta 28 gol atarak bu gelişi gösterirken 1-2 maç dışında takımın savunma performansı da olumlu sinyaller verdi. En ciddi yükseliş ise oyuncuların bireysel performanslarında ortaya çıktı. Enner Valencia, Michy Batshuayi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci bireysel performanslarıyla gelişim gösteren ve ön plana çıkan oyuncuların başında geldi.



DEVLER TAKİBE BAŞLADI



Bunun yanında tüm resmi maçlarda forma giyen Attila Szalai de ciddi bir fiziksel gelişim yaşamış durumda. Crespo, Ferdi, İsmail ve Rossi de gösterdikleri bireysel gelişimin dışında piyasa diğerlerini de ikiye katlamış gibi görünüyor. Çok fazla şans bulamasa da Arda Güler'in AEK Larnaca maçındaki performansı da bu oyuncunun kendisini sürekli hazır tuttuğu ve gelişim gösterdiğinin kanıtı oldu.





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