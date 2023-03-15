Jorge Jesus'un Sevilla taktiği PSV'den

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin daha ofansif ve farklı bir kadro ile çıkacağı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'un Sevilla taktiği PSV'den
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15 Mart 2023 08:25
UEFA Avrupa Ligi'nde, ilk maçtaki 2-0'lık galibiyet nedeniyle Fenerbahçe karşısında daha garanti oynayacak olan Sevilla, oyunu kuran taraf olmaktan, bekleyen tarafa geçecek. Bu yüzden sarı-lacivertlilerin daha ofansif ve farklı bir kadro ile çıkacağı öğrenildi.

Orta sahada Crepso yerine Zajc olacak. İlk maçta net fırsatlar kaçıran King'in yerine, Batshuayi'nin başlaması söz konusu...

Temsilcimizin çift forvet ve arkalarında Zajc şeklinde yer alabileceği öğrenildi.

Oosterwolde merakı

Emre Mor ve Arda gibi bire birde adam eksiltme özelliğine sahip isimler de, ilk 11 ya da maçın gidişatına göre kullanılacak.

Ofansif bir oyun oynamak isteyecek olan Fenerbahçe'nin, ilk maçta olduğu gibi 3'lü savunma ile sahaya çıkması bekleniyor.

Bu durum, savunma riskini daha da artıracak. Bu nedenle beklere önemli görevler düşüyor. Ancak ilk kez 11'de çıkması beklenen sol bek Oosterwolde'nin ne yapacağı merak konusu.

Jesus dersini PSV'den aldı

Sevilla ile yarın oynanacak kritik maç için hazırlıklarını devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, erken gol bularak, seyirciyi de maça ortak etmeyi ve rakip üzerindeki baskıyı arttırmayı istiyor.

İspanyol ekibinin son elediği takım olan PSV ilk maçı 3-0 kaybetmiş, 77 ve 90'da gol bulan Hollandalılar, ilk golü erken atamadığı için üçüncü gole zaman kalmamıştı. 

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