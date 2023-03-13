Jorge Jesus'un Sevilla planı: Üçlüden vazgeçiyor

Savunmaya yoğun baskı

Fenerbahçe'de kritik Sevilla mücadelesinin taktik provaları başladı. Jorge Jesus ve ekibi, ilk maçtaki 2-0'lık yenilgiyi telafi etmeyi sağlayacak oyun planını belirlemek için yoğun mesai harcıyor.Portekizli teknik adam, İspanya'daki mücadelede çok tartışılan 3'lü savunmayı tercih etmiş, ilk yarıda Fenerbahçe çok iyi bir futbol sergilemişti. Ancak Jesus, Sampaoli'nin ikinci devrede yaptığı hamlelerine karşılık veremedi yenilgi geldi. Tecrübeli çalıştırıcının perşembe günkü rövanşta 4'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.Jesus'un ana hedefi, Sevilla'a orta sahada üstünlük kurmak. Kırmızı Beyazlılar, ilk maçın ikinci yarısında bu bölgede temsilcimizi sürklase etmişti.Jorge Jesus, aynısını yapmak için merkezi 3'lemeyi planlıyor. Crespo ve Arao'nun yanına Miha Zajc'ın eklenmesi sürpriz olmaz.İlk mücadelede çok kötü bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Arda Güler'in görev yapması bekleniyor.Jesus, öğrencilerinden, Sevilla'nın hata yapmaya meyilli savunmasına sürekli baskı yaparak oyun kurmalarına izin vermemelerini de istedi.