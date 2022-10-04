Sezon başından bu yana hücum gücü ve golcü kimliğiyle öne çıkan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un savunma planları da dikkat çekiyor.



SZALAI'Yİ ÖZEL BİR YERE KOYUYOR



Portekizli çalıştırıcı sezon başında Kim Min Jae gibi bir yıldızını kaybetse de kurduğu planlarla defansif zaafı tolere etmeye özen gösterdi.Jesus hem 3'lü savunma düzeni hem de 4'lü sistem oynayabilecek bir plan oluşturdu. Attila Szalai'nin satılmasına kesin olarak izin vermeyen deneyimli teknik direktör, savunma planlarında Szalai'yi özel bir yere koyuyor.



OFSAYT TAKTİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Gustavo Henrique ve Luan Peres'i transfer ettiren, Serdar Aziz'e de çok güvenen Jorge Jesus, son dönemde de ofsayt taktiğiyle öne çıkıyor.



Ligin 3. haftasında 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçıyla beraber 'ofsayt taktiğini' hayata geçiren 69 yaşındaki çalıştırıcı, olumlu geri dönüşler alıyor. Adana Demirspor o maçta 4 kez ofsayta düşerken daha sonra 1-0 kaybedilse de Konyaspor deplasmanında da rakip 9 kez ofsayta bırakıldı.Daha sonra 2-0'lık Kayserispor mücadelesinde de rakip 9 defa ofsayta düştü. 5 gol yiyen Alanyaspor'u da 5 kez ofsayta iten sarı-lacivertliler son olarak Beşiktaş derbisinde de rakibini 7 defa ofsaytta bıraktı. Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir maçta bu kadar çok ofsayta düştü ve gol atamadan maçı noktaladı.



SON 3 LİG MAÇINDA GOL YEMEDİ



Jorge Jesus'un takımı son 3 lig maçında gol yemeden sahadan ayrıldı. Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev ve Rennes maçlarında da bu düzenini koruyan Fenerbahçe, savunmasının da yardımıyla 4 puan toplayarak iddiasını gösterdi. Jorge Jesus, Luan Peres gibi önemli ismin sakatlanmasına karşı B planıyla göze çarptı. Portekizli hoca, kriz anlarında doğru kararlarıyla alkışları topladı.



GUSTAVO HENRIQUE'Yİ KAYBETMEDİ



Ligin ilk haftasında 3-3 biten Ümraniyespor maçında ağır eleştiriler alan Gustavo Henrique, Jorge Jesus yönetiminde adeta hayata döndü.

Brezilyalı stoper, Jesus ile birlikte eleştirilere ve tepkilere takılı kalmayarak gelişmeye devam etti. Fenerbahçe'de 11 maça çıkan Gustavo, adım adım takıma adapte oldu. İstikrar ve başarı yakalayan 29 yaşındaki stoper son Beşiktaş derbisinde de Weghorst'a adım attırmadı, 7 hava topunun 6'sını kazandı. Gustavo Henrique bu sezon 11 maçta 842 dakika oynadı, 2 gol attı, 1 asist yaptı.



"KOLAY DEĞİL"



Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda da takımın savunma anlamında nasıl geliştiğini aktarmıştı. Jesus, 'Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil' ifadelerini kullanarak defansif yönde takımına güvendiğini belirtmişti.



