Jorge Jesus'un Rennes planı hazır; Erken gol

Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Rennes deplasmanında da galibiyete odaklandı. Jorge Jesus, grup mücadelesiyle ilgili değerlendirmede Dinamo ile Rennes'i favori göstermişti.



Bütün planlarını galibiyet üzerine yapan Portekizlinin amacı gruptan lider çıkıp, bir üst turda Şampiyonlar Ligi'nde gelecek rakiplerden uzak durmak. Oyun planını büyük ölçüde şekillendiren Jesus, Dinamo Kiev maçının kahramanı Batshuayi'yi ilk on bire hazırlarken, erken golle maçı koparmak istiyor.



HIZLI HÜCUM UYARISI



Şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engellemek isteyen Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, pas hatası istemediğini vurgularken, Rennes'in hızlı atakları konusunda da uyarılarda bulundu. Fransız ekibinin çok etkili hücum geçişleri olduğuna dikkat çeken Portekizli, oyuncularını uyarırken, alınacak 3 puanla avantajı ele alacaklarını vurguladı.







