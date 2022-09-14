Jorge Jesus'un Rennes planı hazır; Erken gol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes karşısında erken bir gol bularak maçı koparmayı hedefliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'un Rennes planı hazır; Erken gol
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14 Eylül 2022 10:04
Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Rennes deplasmanında da galibiyete odaklandı. Jorge Jesus, grup mücadelesiyle ilgili değerlendirmede Dinamo ile Rennes'i favori göstermişti.

Bütün planlarını galibiyet üzerine yapan Portekizlinin amacı gruptan lider çıkıp, bir üst turda Şampiyonlar Ligi'nde gelecek rakiplerden uzak durmak. Oyun planını büyük ölçüde şekillendiren Jesus, Dinamo Kiev maçının kahramanı Batshuayi'yi ilk on bire hazırlarken, erken golle maçı koparmak istiyor.

HIZLI HÜCUM UYARISI

Şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engellemek isteyen Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, pas hatası istemediğini vurgularken, Rennes'in hızlı atakları konusunda da uyarılarda bulundu. Fransız ekibinin çok etkili hücum geçişleri olduğuna dikkat çeken Portekizli, oyuncularını uyarırken, alınacak 3 puanla avantajı ele alacaklarını vurguladı. 



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