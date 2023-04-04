Jorge Jesus'un rakipleri parlatan sistemi

Fenerbahçe'de bir derbiyi daha farklı yenilgiyle kapatmanın üzüntüsü ve hayal kırıklığı yaşanıyor. Sezon başında büyük umutlarla göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus'un derbilerde sıfır çekmesi kadar oynatmaya çalıştığı 3'lü savunmanın sürekli arızalar vermesi de gözlerden kaçmıyor.Portekizli hocanın hem lig hem de Avrupa'da ısrarla oynatmak istediği 3'lü defans kurgusu hep başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bunun üzerine rakipler de bu sistem karşısında adeta şaha kalkıyor, yıldız gibi parlıyor.Avrupa Ligi'nde Sevilla eşleşmesinde, ligde de derbilerde bu başarısızlık göze çarpıyor. Fenerbahçe eşleşmesi öncesi La Liga'da nerdeyse küme düşme hattına kadar inen Sevilla, 3'lü savunma karşısında sonuca gitti, tur biletini aldı. Sevilla'dan ayrılan Jorge Sampaoli, kovulmadan önce Jorge Jesus'u taktiksel olarak yenerek turu kaptı.Ligde ise son 4 ayda Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında toplam 9 gol yiyen sarı-lacivertliler, sıfır çekti. Bu 3 maçta da 3'lü savunma vardı. Hepsinde de rakip forvetler yıldızlaştı. 2-0 mağlup olunan Trabzonspor deplasmanında Maxi Gomez attığı golle yıldızlaştı. Kadıköy'de 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde Icardi son 15 dakikada oyuna girip 1 gol, 1 asistle işi bitirdi. Önceki akşam da Beşiktaş'ta Cenk Tosun ikinci devrede arka arkaya attığı 2 golle öne çıktı, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol attı. Aboubakar da geceye nokta koyan isim olarak Kadıköy'de herkesi üzdü. Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetinde 3 golü forvetlerinden geldi.